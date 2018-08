Welcher Star trägt diese hässlichen Schlapfen?

Man weiß kaum, wie man mit dem Lästern über diese Schuhe beginnen soll.

Schirche Schlapferl

Muss man solche Bade-Schlapferl für einen Date anziehen? Muss man sie mit Socken tragen? Hätte man sie nicht wenigstens in der richtigen Größe kaufen können? War keine Zeit mehr, um andere (fast egal welche anderen) Schuhe auszusuchen? Hat er eine Wette verloren uns ist darum eigentlich zu bemitleiden? Fragen über Fragen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Superstar Kanye West dieses graue Grauen trug, um mit seiner Angetrauten Kim Kardashian auf ein Eis-Date zu gehen.

© Photo Press Service/www.pps.at

Kanye und Kim essen Eis

Sie wurden in einem großen Auto zum Eissalon hinchauffiert, stiegen aus, holten sich das Gefrorene, genossen es und stiegen wieder in den Wagen. Kanye hob seine Kim sogar in das Auto. Na, immerhin hat er in den Schuhen nicht den Halt verloren...

© Photo Press Service/www.pps.at