Whitney Houston - Geheime Tochter?

Bislang galt Bobbi Kristina als einzige Tochter von Soul-Legende Whitney Houston.

Heimlich

Doch nun, sechs Jahre nach dem Tod der Sängerin, wandte sich eine Frau namens Rena Houston an die US-Presse. Was sie zu sagen hat, klingt unglaublich. Sie sei die geheime Tochter von Whitney! Angeblich sei die heute 36-jährige als Baby von ihrer Mutter zur Adoption freigegeben worden und schließlich in ein Waisenhaus in St. Louis gekommen. Whitney Houston sei damals, 1981, der Meinung gewesen, dass ein uneheliches Kind ihrer Karriere als Sängerin im Weg stehen würde. Angaben zu einem möglichen Vater sind nicht bekannt.

Treffen

Zwischen Rena und Whitney sei es 2010 zu einem Treffen gekommen. Der Superatsr habe seine Tochter ausfindig gemacht, heißt es weiter. Zusammen mit Bobbi Kristina sahen sich die Frauen einmal. Rena meint dazu: "Sie fuhr bei mir vorbei und wir haben geredet. Sie meinte, dass sie meine biologische Mutter sei und an meinem Leben teilhaben wolle." Dazu sollte es nicht mehr kommen, durch den Tod der Sängerin. Houstons Familie soll von der Frau noch nie gehört haben.