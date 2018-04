Will Ferrell: Horror-Crash auf der Autobahn

Star-Comedian Will Ferrell ist am Donnerstagabend in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Der 50-Jährige kam allerdings mit dem Schrecken davon.

Wie TMZ und KTLA berichten, war Ferrell auf dem Rückweg von einer Show in der Nähe von San Diego, als es in Mission Viejo (etwa eine Stunde südlich von Los Angeles) zu dem Unfall kam. Offenbar streifte ein Fahrzeug den SUV, in dem Ferrell saß. Das Auto mit dem Comedian geriet uns Schleudern und krachte auf die Seite. Die Unfallstelle auf der Interstate 5 glich einem Trümmerfeld.

Ferrell und zwei weitere Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, eine weitere Frau wurde laut Augenzeugen schwer verletzt.