Wo Taylor, Robbie und Co. jetzt abtauchen

Liebesurlaub. Große Liebesshow von Taylor Swift (28) auf den Turks- und Caicosinseln nahe den Bahamas. Nach monatelangem Versteckspiel planscht die Popqueen jetzt den Tourstress in ungewohnter Zweisamkeit mit Lover Joe Alwyn (27) weg. Verliebte Wasserspiele und Wettschnorcheln. Die ersten ge­meinsamen Fotos seit März! Für den romantischen Liebesurlaub hat Taylor tief in die Tasche gegriffen: Die Nacht im Luxus-Resort kostet satte 10.000 Euro. Bei einem Vermögen von 280 Millionen trotzdem ein Klacks.

Robbie geht baden. Auch Robbie Williams (44) lässt es nach seinem WM-Eklat (Stinkefinger!) jetzt im Urlaub krachen. Gemeinsam mit Gattin Ayda, den Kids Teddy (5) und Charlie (3) sowie der Familie von Aydas Busenfreundin Crystal Minkoff macht er seit Tagen Mustique unsicher. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl Robbie keinen Führerschein besitzt, sitzt er im Jeep am Steuer!

Robbie Williams auf Mustique Badespaß mit den Kindern von Freunden. Seine Kids hält er versteckt.

Heißes Gerücht. Das verlängerte Wochenende rund um den US-Nationalfeiertag am 4. Juli nutzten auch Miley Cyrus, Demi Lovato und Jennifer Lopez zum Badeurlaub. J.Lo kuschelte mit Lover Alex Rodríguez in den Hamptons und ließ dabei einen verdächtigen Ring blitzen: Verlobung am Strand?

Sommer-Hit: Supermodel Bella Hadid postet heißes Selfie vom Malibu-Urlaub. Seit einer Woche Party mit Bier und Freunden.

Gerücht: Jennifer Lopez trägt beim Strandfoto mit Alex Rodríguez verdächtigen Ring. Folgt bald Hochzeit?

Demi Lovato: Sonnenbrand Demi vergaß in den Hamptons aufs ­Einschmieren.