Conchita feiert wilde Oben-ohne-Party

Ausgelassen. Die Anspannung vor dem großen Life-Ball-Opening war groß, umso entspannter war Conchita nach ihrem Auftritt. Nur mit einer grünen Latex-Leggings bekleidet tauchte sie gegen zwei Uhr früh nach längerer Abwesenheit wieder auf der Tanzfläche auf, zog sich dann in den VIP-Bereich zurück, um mit Freunden wie Kelly Osbourne bis in die frühen Morgenstunden weiterzutanzen. Die Vokuhila-Perücke behielt Wurst auch zum Feiern an.

© TZOe MFellner Conchita oben ohne und in Feierlaune.

© TZOe MFellner Die Bierchen flossen nur so. Wurst feierte bis in den Morgen.

Beliebt. Osbourne wollte unbedingt ein Selfie mit dem Life-Ball-Star. Sie kann sich das Charity-Event gar nicht mehr ohne ihre Freundin Conchita Wurst vorstellen.

© all Selfie mit Osbourne.

Conchitas irre Life-Ball-Show

Wandelbar. Vom Opener Sound of Music bis hin zum Hochzeits-Kuss mit Herbert Föttinger – Conchita bewies einmal mehr ihre Entertainer-Qualitäten. Die Sängerin führte als charmante Moderatorin durch den Abend.

Mystischer Auftritt: Conchita Wurst sah in ihrem Hosenanzug von Thomas Kirchgrabner umwerfend aus.

Auf der Bühne trug Conchita zweimal Weiß.





Für den Hochzeits-Kuss musste sie sich abermals umziehen.

Conchita im schrillen Look.

Outfit 5: Im gestreiften Kleid eröffnete Conchita mit „Sound of Music" den Ball.

Zu ihren Fans zählen auch die Hollywood-Stars: „Es wäre kein Life Ball ohne Conchita“, sagte Kelly Osbourne bei der After-Show-Party. Tatsächlich stahl der ESC-Star den internationalen VIP-Gästen mit Leichtigkeit die Show. In der Rolle der Maria von Trapp zauberte Wurst den Gästen am Rathausplatz ein Lächeln auf die Lippen. Insgesamt trug Conchita an diesem Abend sechs verschiedene Outfits und zwei Perücken.

Privat. Nach dem fulminanten Opening des diesjährigen Life Balls verschwand Conchita für ein paar Stunden backstage, um dann oben ohne (siehe Kasten unten) wieder in der Menge aufzutauchen und mit Kelly Osbourne und Co. abzufeiern.