Die irre Häupl-Show: Tanzeinlage bei Life Ball

Show-Einlage. Nachdem Gery Keszler eine bewegende Rede zum Life Ball und seinen schönsten Eindrücken gab, bat er den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Michael Häupl zum Tanz "Ich bin ein Turnier-Tänzer. (lacht) Ich tue nicht tanzen", sagt Michael Häupl etwas verlegen. Er konnte sich nicht mehr wirklich rausreden.

Gery Keszler sprach der Stadt Wien seinen Dank aus. Hier, in dieser weltoffenen war der Erfolg seines Life Balls möglich. Dann ging das Wort an Ludwig. Der neue Bürgermeister Wiens machte allen Fans glücklich: "Der Life Ball wird auch nächstes Jahr stattfinden", verspricht er. Dann wurde auch er eingeladen zu tanzen. So legten beide los und tanzten einen "Landler" auf der Bühne.