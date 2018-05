Heute landen die Stars in Wien

Wien. Hollywood-Glamour in Österreich. Für den Life Ball kommen die Prominenten aus aller Welt zu uns – alles für den guten Zweck: im Kampf gegen HIV und Aids.

Es wird ein besonderer Jubiläums-Event. Seit 25 Jahren gibt es die Charity-Veranstaltung bereits. „Es ist an der Zeit gewesen, mich mit meiner Heimat auseinanderzusetzen“, so Organisator Gery Kesz­ler. Diesmal ist der Event eine Hommage an das Kult-Musical Sound of Music. Die Deko an der Location: Salzburger Wiesen, Edelweiß, Trachtenpärchen. „Es wird der legendärste Life Ball ever“, schwärmt Moderatorin Conchita (siehe unten).

Hektik bis zuletzt, Rathaus wird zur Musical-Kulisse

Highlights. Am Feiertag herrschte noch Hektik vor dem Wiener Rathaus. An der bombastischen Bühne wurde gehämmert und gebohrt. Währenddessen läuft das Star-Programm auf Hochtouren.

Gestern Abend gab es bereits das erste Highlight: Filmstar Charlize Theron erhielt in Schönbrunn den „Swarovski Crystal of Hope“, einen Preis für ihr eigenes Hilfsprojekt in Afrika.

Heute 6 Uhr früh landet der legendäre Life-Ball-Flieger mit den Stars für einen Pressetermin zuerst in Salzburg, dann um 9.45 in Wien. An Bord unter anderem: TV-Star Caitlyn Jenner und Michael Jacksons Tochter Paris.

Hochkultur am Abend: „Life+ Celebration Concert“ mit Tenor Jonas Kaufmann und dem Bass Rene Pape im Wiener Burgtheater.

Samstag steigt das Hauptevent ab 21.30 Uhr. Österreich zeigt sich von seiner schrillsten Seite. Das Fest des Lebens brachte im Vorjahr einen Erlös von 1,55 Millionen Euro ein.

Diesmal gibt es am Samstag wieder eine Abendkassa – die letzten 200 Karten können hier gekauft werden.

Conchitas Auftritt nach HIV-Schock

Vor sieben Wochen erreichte uns die Schock-Nachricht: Conchita outete sich als HIV-positiv. Die Öffentlichkeit hätte es eigentlich nie erfahren sollen, aber ein Ex-Lover nutzte das Wissen um die Infektion und wollte den Musikstar ­damit erpressen. Conchita wagte den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit, kam dem Ex-Partner zuvor. Er schrieb auf Instagram: „Ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen.“

Spielt ganzen Abend lang die Rolle der Fräulein Maria

Musical. Morgen Abend kommt, nach dem Amadeus-Award, der zweite große Auftritt nach dem Outing. Es wird ein pompöser Neustart auf der Showbühne: Um 21.30 Uhr betritt Conchita als „Fräulein Maria“ aus dem Welthit-Musical Sound of Music die Bühne. Herbert Föttinger als Georg von Trapp und Conchita moderieren den Abend vor dem Wiener Rathaus. Höhepunkt: Die beiden heiraten wie in dem Film, der bis heute jährlich Hunderttausende Touristen nach Österreich – vor allem nach Salzburg – lockt.