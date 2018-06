Am Vorabend des Life Balls brachten sich die Stars schon einmal beim Cocktail-Abend im Le Meridien in Stimmung. Paris Jackson verausgabte sich beim Moonwalk so sehr, dass sie ihre Schuhe ablegen musste und Caitlyn Jenner brachte ihr Herzblatt Sophia Hutchins mit.

Das Model ist 37 Jahre jünger als Jenner und wird in den amerikanischen ­Medien sogar schon als ­deren Verlobte gehandelt. ­Pikant ist auch, dass Caitlyn eigentlich gerade auf der Hochzeit ihres Sohnes Brody sein sollte. Für den Life Ball ließ sie diese jedoch nur zu gerne sausen.