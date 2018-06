LIFE BALL 2018 - César als sexy Engel

Oscar-Preisträger Adrien Brody

Um mehr Bewusstsein für HIV und Aids zu schaffen, war nun fünf Tage lang der "amfAR EpicRide"-Motorrad-Konvoi mit Adrien Brody an der Spitze von Zürich nach Wien unterwegs. Die Biker sind rechtzeitig zum Life Ball am Samstag in Wien angekommen. "Es war eine außergewöhnliche Erfahrung", sagte Brody bei einer Pressekonferenz am Vormittag in der Albertina.

