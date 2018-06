LIFE BALL: Stars in Wien gelandet

Hollywood-Glamour in Österreich. Für den Life Ball sind die Prominenten aus aller Welt bei uns in Wien gelandet – alles für den guten Zweck: im Kampf gegen HIV und Aids.

Jubiläums-Event

Es wird ein besonderer Jubiläums-Event. Seit 25 Jahren gibt es die Charity-Veranstaltung bereits. „Es ist an der Zeit gewesen, mich mit meiner Heimat auseinanderzusetzen“, so Organisator Gery Kesz­ler. Diesmal ist der Event eine Hommage an das Kult-Musical Sound of Music. Die Deko an der Location: Salzburger Wiesen, Edelweiß, Trachtenpärchen. „Es wird der legendärste Life Ball ever“, schwärmt Moderatorin Conchita.