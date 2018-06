Musikerin Kelly Osbourne liebt am Life Ball, dass alle gestylt sind, um das Bewusstsein für Aids und HIV zu heben.

Nüchtern

Alkohol wird sie aber heute trotz der Party nicht trinken, sagte sie am Samstagabend vor der Eröffnung des Events am Red Carpet: "Ich bin die, die sich an alles erinnern kann."

mit Ballgästen

mit Ballgästen

mit Begleitung

mit Ballgästen

mit Ballgästen

mit Ballgast

Die Reality-Ikone bei der Ankunft in Wien Schwechat

Die Reality-Ikone bei der Ankunft in Wien Schwechat

Der Benimm-Experte mit Begleitung am Rathausplatz

Riesen-Charity

Heute feiern 3.500 Fans in – und über 15.000 vor dem Rathaus bei der Eröffnungsshow mit; über 400.000 sind vor den TV-Schirmen dabei. Und es wird ihnen wieder einiges geboten: Live-Auftritte von Jonas Kaufmann bis Grammy-Gewinnerin Patti LaBelle und eine Bühne, die mit einer Innenhöhe von 18 Metern und einer Außenhöhe von 21 Metern als bisher höchste gilt und das Wiener Rathaus in einen Dom verwandelt.