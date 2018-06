Zum Schluss wurde geheiratet: Mit einer oppulenten Hommage an das Erfolgsmusical "The Sound of Music" hat der Life Ball am Samstagabend im Wiener Rathaus sein 25. Jubiläum gefeiert. Organisator Gery Keszler erinnerte an den Life Ball 1993, als die Botschaft erstmals "in die Welt geschrien wurde".

Diashow Life Ball 2018 - Die besten Bilder © Andreas Tischler © Getty Images © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort.



© APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Der Musiker trat bei der LIFE+ Solidarity Gala auf © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH © Getty Images © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © Andreas Tischler © APA/GEORG HOCHMUTH © Getty Images © Getty Images © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Getty Images © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

mit Ballgästen

© Andreas Tischler

mit Ballgästen

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH © Getty Images © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

mit Begleitung

© Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

mit Ballgästen

© Andreas Tischler

mit Ballgästen

© Andreas Tischler © Andreas Tischler

mit Ballgast

© Andreas Tischler © Andreas Tischler © APA/ROLAND SCHLAGER © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/GEORG HOCHMUTH © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Das Moderatoren-Duo ist eingetroffen © Andreas Tischler Das Moderatoren-Duo ist eingetroffen © APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH Die Life Ball-Stammgäste defilieren über den rot-weiß-roten Teppich © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/ROLAND SCHLAGER Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © APA/ROLAND SCHLAGER Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © APA/GEORG HOCHMUTH Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © APA/ROLAND SCHLAGER Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © APA/ROLAND SCHLAGER Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © APA/ROLAND SCHLAGER Die Ballbesucher präsentieren ihre Kostüme © Andreas Tischler Jetzt wird die Schutzfolie vom Red Carpet, der heute in den Österreich-Farben strahlt, abgezogen. Ab 19:30 darf darüber marschiert werden. © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler Die ersten Gäste treffen ein © Andreas Tischler

Die Reality-Ikone bei der Ankunft in Wien Schwechat

© Andreas Tischler

Die Reality-Ikone bei der Ankunft in Wien Schwechat

© Andreas Tischler © Andreas Tischler

Der Benimm-Experte mit Begleitung am Rathausplatz

© Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler 1 / 132

× Life Ball 2018 - Die besten Bilder

Durch den Abend führten Conchita Wurst, die sich für ihre Rolle als Maria von Trapp extra den Bart blond gefärbt hatte und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp. "Ich hatte die Wahl, ihn abzurasieren oder zu färben", sagte die Sängerin gegenüber der APA. Ihr Leben als Blondine war aber nach dem Life Ball schon wieder zu Ende. Als Bühne fungierte ein übergroßes Almwiesen-Puzzle mit - ganz dem Motto gemäß - österreichischen Stereotypen wie Edelweis, Trachtenpärchen, Gämsen und einer Zeichnung der Festung Hohensalzburg. Die Debütanten zogen als fracktragende Skelette bzw. Gruselnonnen über den Ratthausplatz ein.

Diashow LIFE BALL 2018 - Die Eröffnung © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH Gernot Blümel hielt eine Rede © Andreas Tischler Die Trapp-Kids performen. © APA/GEORG HOCHMUTH Bürgermeister Michael Ludwig, der Ex Michael Häupl und Gerry Keszler. © Andreas Tischler César Sampson begeistert als sexy Engel mit seinem Lied "Nobody But You" © Andreas Tischler Sampson singt, Swarovski unterstützt. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. © APA/GEORG HOCHMUTH Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp geben sich wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. 1 / 16

× LIFE BALL 2018 - Die Eröffnung

Den Auftakt zur Show setzte dann Conchita: Ein Kästchen des Puzzles öffnete sich und die Sängerin intonierte den Titelsong "A Sound of Music". Danach löste sich das Puzzle auf und machte der üppigen Kirchenbühne Platz, in der die Moderatoren in ihren jeweiligen Rollen - nach einem hitzigen Disput über Diversität - letztlich doch heirateten. Als Bischof fungierte dabei Startenor Jonas Kaufmann.

Keszler-Rede

Organisator Gery Keszler erinnerte in seiner Rede an den ersten Life Ball 1993, als Aids noch nahezu einem Todesurteil gleichkam. "Wir haben bemerkt, rund um uns passiert etwas, dass Menschen sterben", sagte Keszler. Doch anstatt zu resignieren, erhob der Life Ball seine Stimme. "Wir waren nicht mehr still, wir waren nicht mehr schüchtern, wir waren nicht mehr traurig. Wir haben unsere Trauer in Power verwandelt, unsere Wut zu Mut und unsere Verzweilfung zu einer Liebe zum Leben. Wir waren Außenseiter, aber auf dieser Außenseite haben wir das schönste Fest gefeiert", unterstrich der Organisator. Inzwischen finanziere die Veranstaltung 170 nationale und internationale Projekte.

Bürgermeister

Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl kam dann gemeinsam mit seinem Nachfolger Michael Ludwig (beide SPÖ) auf die Bühne. "Ich werde bei der Erföffnung künftig nicht mehr hier (auf der Bühne, Anm.) stehen, sondern unter euch", meinte Häupl. Ludwig freute sich darüber, "die Stafette weiterzutagen". Der nächste Life Ball 2019 soll wieder "hier in Wien stattfinden". "Ich bitte euch, lasst Euren Status prüfen", forderte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) schließlich zur HIV-Prävention auf.

Paris Jackson

Den Life+ Award einhergehend mit einer Spende von 150.000 Euro ging heuer an die Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF). Die Auszeichnung wurde von Paris Jackson, Tochter des "King of Pop" Michael Jackson, als Vertreterin der Organisation entgegen genommen.

Modenschau

Conchita hatte zwar schon das passende Kleid. Dennoch präsentierten bei der Modeschau 25 große Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood ihre Kreationen für den "schönsten Tag des Lebens".



Lesen Sie unseren Live-Ticker nach!