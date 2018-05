Ab heute rockt der neue Gabalier

Sehnsucht. Es ist endlich so weit: Andreas Gabalier (33) meldet sich lautstark zurück! Am Freitag erscheint sein neues Studioalbum Vergiss mein nicht. Der Vorbote dazu, seine neue Single Verdammt lang her, löste bei seinen Fans bereits Begeisterungsstürme aus. Live präsentiert der Volks-Rock’n’Roller seine neue CD bereits heute im Wiener Palais Wertheim. Handverlesene Fans und Medien dürfen sich schon freuen.

Neue Hits & Briefmarke. Aufgenommen wurden die auf Deutsch und Englisch gesungenen Songs in Nashville, London und Berlin – und sind ungewöhnlich rockig. Aber auch gefühlvolle Balladen wie Ewig zählen zu den Album-Highlights.

Neben seiner neuen CD wird Gabalier heute auch gleich seine neue achtteilige Briefmarken-Serie in Wien vorstellen. Die Serie soll ebenfalls ab Juni erhältlich sein.

PR-Marathon. Noch bevor Gabalier heute Abend seine Songs und Briefmarken präsentiert, ist er zu Gast bei Fellner! Live auf oe24.TV. Im Talk wird der Volksmusik-Superstar über sein neues Album, seine Pläne und seinen Unfall am Wörthersee plaudern.

Live zu sehen ist Andi ab 1. Juni auf seiner großen Stadion-Tour, die ihn am 17. August nach Kitzbühel und am 25. nach Schladming führen wird.