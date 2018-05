Abstimmen: Wer soll Miss Austria werden?

Bei diesen sexy Aussichten können wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen, wenn im Herbst die Wahl der Miss Austria stattfindet. Denn alle Teilnehmerinnen machen in Dessous eine äußerst gute und ziemlich sexy Figur. Starfotograf Manfred Baumann hat die Missen in der Therme Geinberg in Szene gesetzt. Zum Schluss durfte er sich für ein Foto unter die Teilnehmerinnen schummeln.

Diashow So sexy sind unsere Missen © ManfredBaumann.com OÖ Vize Diana Seyl, Miss Tirol Theresa Teutz, Wien Vize Sarah Greiler, Wien Miss Viviane Reinhardt © ManfredBaumann.com Miss Vorarlberg Daria Schuricht, Miss Kärnten Johanna Zarka, Salzburg Vize Eva Bruendlinger, Vorarlberg Vize Izabela Ion © ManfredBaumann.com Miss Online Nicole Weine, BGLD Vize Jennifer Mailts, Kärnten Vize Jasmin Wedenig, Miss Salzburg Theresa Eder © ManfredBaumann.com Miss OÖ Daniela Zivko, Miss NÖ Katharina Katzmann, Tirol Vize Marina Augsten, Miss Burgenland Angelika Tuifel © ManfredBaumann.com Miss Steiermark Justine Bullner, NÖ Vize Nicole Ettlinger, Online Vize Jasmine Oberdorfer, Steiermark Vize Sarah Posch 1 / 5

Für das „Big“- Hairstyling war in diesem Jahr Christian Sturmayr und sein Team verantwortlich. Als Head of Make-up konnte Claudia Kriechbaumer von CAMBIO Beauty Academy gewonnen werden. Die erotischen Dessous stammen von Palmers und die Schuhe von Deichmann.