Amadeus der Emotionen

Show

„Meine Mama sagt immer, dass ich ganz lustig bin und deshalb wollte ich das machen. Und jetzt mache ich die Oscars daraus! Im neuen Seitenblicke-Magazin (ab heute in Ihrer Trafik) gibt Conchita (29) die ­Direktiven zu ihrem wohl wichtigsten Auftritt. Elf Tage nach dem mutigen Outing („Ich bin seit Jahren HIV-positiv!) moderiert unsere ESC-Queen heute im Wiener Volkstheater die Amadeus Awards. Neben zu erwartenden emotionellen Statements liefert Conchita dabei auch das musikalische Highlight: Als Weltpremiere stimmt sie gleich zur Eröffnung (21.55 Uhr, ORF eins) den Falco-Klassiker Rock Me Amadeus an!

Duell

Im Schatten von Conchita gibt es das große Austropop-Duell: Wanda und Bilderbuch sind nach jeweils bereits fünf Siegen wieder je fünf Mal nominiert. Dazu dürfen auch Rap-Aufreger RAF Camora, Pizzera & Jaus (je drei Nominierungen) oder Leyya auf den Austro-Grammy hoffen. Der Preis für das Lebenswerk geht diesmal posthum an die im Vorjahr an Krebs verstorbene Austropop-Legende Wilfried (Ikarus). Dazu könnte auch sein Sohn Hanibal Scheutz mit der Band 5/8erl in Ehr’n einen Award gewinnen!

Hits

Die Show wird spektakulär: Julian LePlay, Ö3-Star Benny Hörtnagl oder Voodoo Jürgens überreichen die Preise. Dazu rocken Wanda (Lascia mi fare), Pizzera & Jaus (Mama) oder Ina Regen (Wie A Kind) live. Als All-Star-Finale liefert Yasmo mit Gästen wie Birgit Denk, Zoë oder Clara ­Luzia den Hit Girls Just Wanna Have Fun.

