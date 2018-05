Amina Dagi: Miss sagt heute 'Ja'

Es wird keine große und pompöse Feier, wenn die ehemalige Miss Austria, Amina Dagi (23), heute im italienischen Bari zum zweiten Mal „Ja“ sagt. „Es wird keine richtige Zeremonie, da wir ja schon verheiratet sind“, schmunzelt Dagi im ­ÖSTERREICH-Talk.

Die amtliche Hochzeit fand bereits letzten Herbst statt. Jetzt wird in Italien mit ihren engsten Freunden und ihrer Familie nochmals gefeiert. Dabei geben sich Amina und ihr Unternehmer-Gatte heute noch einmal das Ja-Wort vor der traumhaften Kulisse der Hafenstadt. Am frühen Abend wird die Zeremonie über die Bühne gehen – inklusive Hochzeitstanz, Mega-Torte und allem, was dazu gehört.

Verträumt

Drei Tage lang werden Amina unnd ihre Familie in Bari feiern. Schon am Donnerstag kam die Entourage an und es gab ein erstes Abendessen mit Mama Indira, Bruder Gilani und ihrem Ehemann. Gestern reisten Brautjungfern wie Missen-Kollegin Katharina Nahlik, Freundinnen wie Promi-Doc Atousa Mastan sowie ÖSTERREICH-Reporterin Nathalie Martens an. Am Abend stand für alle ein Dinner am Programm, danach wollte die Braut mit ihren Freunden feiern.

Finale

Für morgen steht zum Abschluss ein Get-­together am Plan. Flitterwochen wird es allerdings keine geben. „Wir haben alle zwei Wochen Flitterwochen, da wir so viel miteinander reisen“, grinst die Braut.