Die zweite Woche in Folge schafft es das neue Album „Vergiss Mein Nicht“ von Andreas Gabalier auf Platz 1 in den Album Verkaufscharts in Österreich, Deutschland und der Schweiz! Auf Facebook freut sich der Sänger ausgiebig über diesen grandiosen Erfolg.

Konzert-Erfolg

Am vergangenen Samstag hat er bereits zum dritten Mal ein ausverkauftes Konzert im Olympiastadion München vor 74.000 Fans gespielt.

Pause

Trotz aller Erfolge denkt Gabalier an eine Pause. Nach den Heimspielen in Kitzbühel (17. August) und Schladming (25. 8.), einer Hallen-Tournee mit 28 Konzerten und der für nächsten Sommer geplanten Open-Air-Tournee für eine Million Fans feiert er am 31. August 2019 im Wiener Happel-Stadion sein zehnjähriges Bühnen-Jubiläum. Danach will er sich länger zurückziehen: „All diese Wege sind wunderschön, kosten aber auch sehr viel Energie und Kraft. Nächstes Jahr, mit Ende dieser Tournee, wird es sicherlich mal eine Auszeit geben zum Regenerieren. Die Pause wird aber nicht so lange dauern wie die von ABBA.“