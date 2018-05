Andreas Gabalier gab sich bei einem Interview mit der Schweizer Blick-Zeitung offen wie nie. Er verkündete: „Es wäre wohl an der Zeit, dass ich und Silvia heiraten. Aber unser Leben ist momentan einfach zu turbulent.“ Warum es noch zu keiner Ehe-Schließung gekommen ist, das verrät er HIER.

Auch zum Thema körperliche Liebe äußerte sich der Sänger detailliert: „Sex tut gut, das muss ab und zu schon sein.“ Und was meint er zu Groupies? "Schön, dass es sie gibt. Aber meine anderen Fans sind ebenso schön."

Pläne

Gabalier stürmte mit dem neuen Hit Verdammt lang her in Österreich bereits bis auf Platz 3 der iTunes Charts. Er könnte sich durchaus ein Leben in der Schweiz vorstellen. „Wenn ich von zu Hause wegmüsste, wäre die Schweiz das einzige Land der Welt, wo ich hinziehen würde!“ Mit ein Grund, warum er am 9. Juni die neue CD Vergiss mein nicht mit einem Mega-Konzert in St. Gallen präsentiert.