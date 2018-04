So haben wir Andreas Gabalier noch nie gesehen!

Badewanne

Auf Facebook zeigt er sich in einem intimen Moment. Nämlich beim Baden in seienr Wanne! Der Sänger hält den Daumen hoch und reißt den Mund auf - vor Freude. Denn, so schreibt er zu dem Bild: "Da schmeißts mi aus der Badewann!!! Schaut's euch die Salzburger an - Des gibts jo net."

Fußball-Fan

Die Rede ist natürlich vom Fußballspiel, dass die Salzburger gegen Lazio mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Unter dem Posting geht es rund, den Fans des Sängers gefällt sein emotionaler Ausbruch!