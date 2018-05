Andreas Gabalier ist heute ab 21.00 bei Fellner! LIVE zu Gast.

Großes Gespräch

Im großen Gespräch plaudert er über den Bundeshymnen-Skandal, wie sehr er missverstanden wurde in dem Zusammenhang. Er nimmt auch Stellung dazu, was er mit seinem Sager meinte: "Man hat es nicht leicht heute, wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht." Gabalier führt aus, dass er kein Problem hat mit Schwulen oder: "mit allen anderen anderssexuellen. (...) Dazu muss man noch einmal klipp und klar sagen: Das war eine Schweinerei, was man sich da alles auf seine Schultern legen hat lassen." Seine Meinung st, dass nicht schon Kindergartenkinder über alles aufgeklärt werden müssen.

Über Politik

Gabalier findet den frischen Wind der neuen Regierung gut. Genau beurteilen will er die Arbeit aber nicht, das lieber Experten überlassen, denn: "ich bin sehr viel im Ausland, bekomme das meiste gar nicht mit, was bei uns im Land passiert."

