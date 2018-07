Opernsängerin Anna Netrebko ist derzeit mit ihrer Familie auf Urlaub. Und wie es schon in den letzten Jahren der Fall war, lässt sie uns via Social Media an ihren Aktivitäten teilhaben.

Action-Urlaub

Zuerst gab es Strand-Action in Italien, nun hat es sie ins schöne Burgenland verschlagen. Anna postet Bilder aus dem wunderschönen Rust, wo sie einen Spaziergang durch die Altstadt, samt Abendessen, gemacht hat. Davor gab es für die Kids ein ausgedehntes Spaßprogramm im "Austro-Disney-World", dem Familypark in St. Margarethen. Dieser Outdoor-Vergnügungspark feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen.

Spaßprogramm

Seit der Gründung als kleiner, beschaulicher "Märchenwald" ist vieles passiert - zahlreiche Fahrgeschäfte, Streichelzoo und ein Wasserpark laden zum Verweilen ein. Kein Wunder, dass Anna Netrebko gleich eine Vielzahl an Bildern postet. Darunter auch ein Video, das sie und ihre Begleiter im Götterblitz zeigt; der heftigsten Hochschaubahn im Park. Zu gerne hätten wird die Opern-Diva dabei dramatisch schreien gehört...

