Anna Netrebko: So schön war Model-Debüt

Eine neue Karriere für Opern-Star Anna Netrebko?

© Getty Images

Erstes Mal

Die 47-Jährige hat eine Fashion Show in Paris eröffnet. Für das Label "Yanina Haute Couture" lief Anna zum ersten Mal als Model. Und das Video, das sie gepostet hat, zeigt: Sie hat richtig viel Talent dazu, Mode schön zu präsentieren. In einem nachtblauen Samtkleid mit goldener Kette am Ausschnitt schreitet Anna majestätisch über den Laufsteg - ganz so, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht!