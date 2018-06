Arnie: Fitness-Comeback nach Herz-OP

„I’ll be back“ („Ich komme zurück“) lautet jener Satz mit dem Arnold Schwarzenegger sich in die Herzen der Actionfans spielte. Dass dies nicht nur Geplänkel war, zeigt Arnie jetzt wieder einmal eindrucksvoll.

Herz-OP

Er wurde erst im April am Herzen operiert. Der Eingriff verlief nicht ganz ohne Komplikationen, dennoch kämpfte sich der „Terminator“ schnell wieder zurück. Inzwischen war er auch wieder in seiner Heimat Österreich. Anlässlich des R20-Klimagipfels traf er sich mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz.

Zurück im Fitnessstudio

Aber nicht nur der Kampf gegen den Klimawandel liegt im am Herzen, sondern auch seine Fans. Und die hält der 70-Jährige gern auf den Sozialen Netzwerken am Laufenden. Und wie es scheint, hat sich der Actionheld von seiner Operation wieder bestens erholt. Immerhin sitzt er schon wieder im Fitnessstudio und trainiert seine Muskeln, wie er stolz auf Instagram postet. „Zweites Training des Tages! Beim OP-Comeback geht es nur um Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. So etwas wie eine Zauberpille gibt es nicht“, sagt er in einem Video, das ihn fleißig beim Workout zeigt.

Fans lieben ihn

Seine Fans zeigen sich begeistert vom ungebrochenen Willen des Steirers. „Sie sind mein Idol, Sir“, schreibt ein User. „Eine absolute Legende“, schreibt ein anderer.