Arnie & Gabalier gemeinsam im Studio

Als Teenie stellte sich Andreas Gabalier in Graz noch um ein Autogramm von Arnold Schwarzenegger an. Jetzt stehen sie gemeinsam im Studio. Nach seinen CD-Aufnahmen in Nashville (ÖSTERREICH berichtete) jettete Gabalier am Mittwoch weiter nach Los Angeles. In den Red Bull Studios in Santa Monica kam es zum legendären Treffen. Während Gabalier sang, führte Schwarzenegger am Mischpult Regie und amüsierte sich über einen witzigen Zufall: Im Studio lief ein US-TV-Sender. Dieser zeigte einen seiner alten Terminator-Filme.