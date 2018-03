Arnie: So lief seine Herz-OP

Seit seiner Geburt leidet Arnold Schwarzenegger an einem Herzfehler. 1997 musste er seine Herzklappe gegen eine künstliche Prothese austauschen. Am Freitag schockte die Meldung seine Fans, dass der 70-Jährige sich am Donnerstag im Cedars-Sinai-Krankenhaus einer Notoperation hatte unterziehen müssen – seine Herzklappe wurde ausgetauscht.



Mehrere Stunden dauerte der Eingriff, sein Sprecher Daniel Ketchell gab gegenüber CNN aber gleich danach Entwarnung: „Herrn Schwarzenegger geht es gut. Er ist aus der Narkose erwacht und hat gleich gescherzt: ‚Ich bin zurück!‘“ Dennoch muss der Superstar mit steirischen Wurzeln noch zwei Wochen im Spital bleiben, liegt derzeit auf der Intensivstation.

Brustkorb wurde geöffnet – längere Reha für Arnie

Schonfrist. Auch der Heilungsprozess wird laut Experten schmerzhaft sein. Alleine der aufgeschnittene Brustkorb braucht drei bis vier Wochen, um wieder vollständig geheilt zu sein. Dazu muss Schwarzenegger mehrere Medikamente nehmen, um sein Herz bei seiner Arbeit zu unterstützen. Arnie, der noch wenige Tage vor der Operation Andreas Gabalier in einem Tonstudio traf, wird also für einige Wochen ausfallen.



Besuch in Wien fix. Spätestens am 15. Mai möchte er zur Klimakonferenz „Austrian World Summit“ seiner Initiative R20 in Wien wieder fit sein. Kanzler Kurz postete auf Facebook: „Ich wünsche meinem Freund Arnold gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in Wien im Mai!“

"Er darf bald wieder Zigarren rauchen"

ÖSTERREICH: Aus einem simplen Eingriff über einen Katheter wurde eine offene Herz-OP – warum?



Johannes Kastner: Die Ärzte mussten den Eingriff, bei dem sie die alte Herzklappe durch eine biologische ersetzen wollten und bei dem man nicht einmal unter Vollnarkose steht, abbrechen. Das kann viele Gründe haben: Die Herzklappe hält nicht, sie rutscht raus oder funktioniert nicht. Man ist bei solchen Operationen immer auf Plan B vorbereitet – die OP am offenen Herzen.



ÖSTERREICH: Wie gefährlich ist das?



Kastner: Man kann nie etwas ausschließen. Es kann immer zum Beispiel ein Gefäß einreißen. Bei 80-Jährigen liegt die Mortalitäts­rate hier bei 5 Prozent.



ÖSTERREICH: Wann wird ­Arnie wieder fit sein?



Kastner: Er wird knapp 14 Tage im Krankenhaus bleiben. Vollständig erholt hat sich sein Körper aber erst nach sechs bis acht Wochen.



ÖSTERREICH: Und dann gibt es keine Einschränkungen für ihn?



Kastner: Dann darf er alles machen. Auch wieder ins Fitnesscenter. Aber: Einen Marathon sollte er nicht mehr laufen und den Mount Everest soll er auch nicht besteigen.



ÖSTERREICH: Darf er seine Zigarren weiterrauchen?



Kastner: Die sind für die Herzklappe ganz egal.