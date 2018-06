Arnies Luxus-Urlaub

Während seine West-Ham-United-Teamkollegen João Mário und Chicharito für ihre Teams bei der Fußball-WM in Russland schwitzen, genießt Marko Arnautovic (29) das Leben auf der Mittelmeer-Insel Sardinien.

Angereist wurde – standesgemäß für einen Kicker-Star – im Privatjet. Auf der Insel angekommen residiert Arnautovic mit seiner Ehefrau Sarah, seinen beiden Töchtern Emilia und Alicia sowie deren Nanny im Forte-Village-Luxus-Resort. Preis: rund 1.000 Euro – pro Nacht, versteht sich.

Vollgas

Dass Arnautovic alles, was schnell ist, liebt, zeigt sich auch im Urlaub. Auf Instagram postete sich der Nationalspieler am Steuer einer Luxus-Yacht. Ein Leben am Limit für Marko.