Barbara Meier feiert Hochzeit in Kärnten

Wow, was für ein Strahlen, was für eine wunderschöne Kulisse. Model Barbara Meier hat auf ihrem Instagram-Account die Bilder einer Hochzeit am Kärntner Wörthersee gepostet. In einer Insta-Story war die romantische Deko der Tafel gut zu sehen.

Freunde feiern

"Es ist die Feier von lieben Freunden", schreibt Barbara Meier zu dem Schnappschuss, der sie in einem Aperol-orangen Traum von Satinkleid zeigt. Ob sich die Verlobte von Unternehmer Klemens Hallmann Inspirationen für die eigene Hochzeitsfeier geholt hat? Im aktuellen Seitenblicke-Magazin erzählt die rothaarige Beauty von ihren Plänen. Noch seien sie und ihr zukünftiger Ehemann nicht viel zum Organisieren gekommen, sagt sie: "Ich werde dauernd gefragt, ob wir denn schon endlich wissen, wann genau und wo wir heiraten werden. Das macht mir ganz schön Druck“, sagt Meier im Seitenblicke-Talk.

Gedanken in Ruhe

Im Urlaub würden sie sich nun ganz in Ruhe Gedanken machen. „So etwas ist ja ein kreativer Prozess, der vom Herzen kommen muss.“ Es wird jedenfalls ein rauschendes Fest.