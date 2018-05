Am Montag, 7.5., lud die Kult-Eismarke "Ben & Jerry's" an den Donaukanal. Bei sommerlichen Temperaturen kosteten 'Der Inder' Ramesh Nair, Moderator Stuart Freeman, Wetterfee Verena Schneider, DJ Alex List, Lottofee Martina Kaiser, Kabarettist Clemens Haipl und Universal Music Boss Cornelius Ballin sich durch die neuesten Sorten, allen voran der Eis gewordene Birthday Cake. 60 Jahre "Ben & Jerry's" wurden gefeiert. Dafür reiste sogar Globale PR-Director Sean Greenwood aus dem Headquarter in Vermont an und plauschte mit den geladenen Gästen.

Frei-Eis

Doch nicht nur im Lokal ging es heiß her, auch davor wurden Fans mit Frei-Eis verköstigt. 400 Meter lang war die Warteschlange - und keiner wurde enttäuscht.