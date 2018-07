Bernhard: "Ja, es gibt jemanden"

Liebe. Bei den Salzburger Festspielen wurde wild getuschelt, als TV-Beauty Nadja Bernhard (42) bei der Salome-Premiere plötzlich mit neuer Begleitung auftauchte. Im ÖSTERREICH-Talk erklärt sie nun, wer der mysteriöse Mann an ihrer Seite war: „Das ist nur ein enger Bekannter von mir“, sagt sie. Aber: „Es gibt natürlich jemanden, ich möchte jedoch meine Beziehung nicht öffentlich machen“, setzt sie fort.

© Franz Neumayr

Es habe ihr gereicht, dass sie einmal eine Beziehung im Rampenlicht geführt hat und daraus habe sie nun gelernt. Die Rede ist von ihrer 4-jährigen Liaison mit profil-Herausgeber Christian Rainer (56). Die beiden hatten sich im März letzten Jahres getrennt. Rainer fand kurz darauf sein Liebes-Glück bei Sonja Magdalena Mielczarek. Bernhard hat man seit der Trennung nicht mehr mit einem Mann gesehen. Bis jetzt.

Geheimnis. Dass ihr Salzburg-Begleiter nur ein Freund ist, so viel steht fest. Wer aber in Wirklichkeit ihr Partner ist, will Bernhard nicht verraten: „Ich möchte wirklich mein Privates privat halten und Berufliches in den Vordergrund stellen.“ Am 13. August startet die Moderatorin gemeinsam mit Hans Bürger wieder die ORF-Sommergespräche. Heuer erstmals außerhalb von Wien. Ein Weingut in Rossatz in der Wachau mit Blick auf Dürnstein ist Schauplatz der Interview-Reihe.