Die Hollywood-Ladys haben schon lange den Reiz an jüngeren Männern erkannt: Topmodel Heidi Klum, Pop-Queen Madonna, Jennifer Lopez, Kim Cattrall & Co. zeigten es vor – doch der Trend zum jüngeren Mann ist auch in Österreich angekommen.

Glücklich

Mode-Designerin Bettina Assinger (49) outete vor wenigen Tagen ihre neue Liebe zu ihrem neun Jahre jüngeren Freund Marc Kuttnig (40). Nach der Trennung von Veith Moser (43) im Herbst 2017 ist sie wieder glücklich vergeben. Der fesche Villacher ist Polizist und Ausbildner und machte bereits als Held Schlagzeilen. 2007 konnte er einen Täter, der einen Wirt mit einer Axt bedrohte, festnehmen und wurde dafür in den regionalen Zeitungen gefeiert.

Verliebt

„Aus einer flüchtigen Bekanntschaft wurde mehr und das Schöne daran ist, wir genießen und sind glücklich. Mehr ist dazu nicht zu sagen und wird auch nicht gesagt, privat soll privat bleiben“, sagte Assinger. Einen ersten gemeinsamen Auftritt könnten die beiden bei der Miss-Austria-Wahl am 1. September hinlegen, denn Kuttnig coacht gemeinsam mit Assinger die Beautys.

Adi Weiss verkündete die neue Liebe