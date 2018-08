Bettina Assinger ist wieder vergeben und total glücklich. Aktiv auf der Suche nach der großen Liebe dürfte sie nicht gewesen sein, denn: „Aus einer flüchtigen Bekanntschaft wurde mehr und das Schöne daran ist, wir genießen und sind glücklich. Mehr ist dazu nicht zu sagen und wird auch nicht gesagt, privat soll privat bleiben.“

Das ist Marc

Doch wer ist der fesche Kerl an ihrer Seite? Marc Kuttnig heißt er, ist mit seinen 40 Jahren rund neun Jahre jünger als die Unternehmerin Assinger. Beruflich ist der Villacher bei der Polizei und als Ausbildner tätig. Als Held ist er auch schon in Erscheinung getreten: 2007 konnte er einen Täter, der einen Wirt mit einer Axt bedrohte, festnehmen und wurde dafür in den regionalen Zeitungen gefeiert.

Erster Auftritt

Natürlich sind alle gespannt, wann sich die Turteltäubchen zum ersten Mal zusammen am Society-Parkett zeigen. Möglicherweise anlässlich der Miss-Austria-Wahl am 1. September. Denn Kuttnig und Assinger sind beide als Missen-Coaches tätig.

Freund Adi Weiss verkündete die neue Liebe