Bianca Schwarzjirg: Puls4-Beauty ist schwanger

Gratulation an die Puls4-Moderatorin Bianca Schwarzjirg!

Verkündet

Sie erwartet ihr erstes Kind. Schwarzjirg hat die Neuigkeiten in ihrer Sendung Café Puls und via Instagram verkündet: "Dreieinhalb Monate habe ich komplett dicht gehalten. Nicht mal meine besten Freundinnen wussten Bescheid! Heute in @cafepuls habe ich es verkündet: ICH BEKOMME EIN BABY!!! Und kann meinen BabyBauch ab sofort voller Stolz tragen!"

Ende des Jahres

Der Geburtstermin soll Ende des Jahres sein, Papa ist ihr Verlobter Michael Szymoniuk.