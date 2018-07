Braune Mähne: Cathy Lugner ist nicht mehr blond!

Wer hätte das gedacht? Kultblondine Cathy Lugner überrascht mit einer neuen Haarfarbe.

© Dashi Krasnici La Biosthetique

Zartes braun

Lange Jahre wurde Cathy immer heller am Kopf, jetzt hat sie sich für ein neues Styling entschieden. Im Salon "Dashi Krasnici - La Biosthetique" in Düsseldorf ließ sich Cathy nun die Haare in ein zartes Braun färben. Dazu ist die Mähne kürzer und zart wellig. Ein sehr natürlicher, glänzender Look für das Playboy-Model, das in der Vergangenheit vom Styling her, bis auf die Kleidung, eher auf mehr statt weniger setzte...

Promifriseur

Bei "Dashi Krasnici" gehen die Promis übrigens ein und aus. Zum Styling bei ihm kommen auch DJ Antoine oder Paddy Kelly.