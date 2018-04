Cathy Lugner: Fan-Debatte über Figur

Kaum ein Tag vergeht, an dem Cathy Lugner nicht ein Bild von sich auf Instagram postet, das dann wild diskutiert wird. Manchmal zeigt sie sich zu nackt und freizügig, dann wiederum zu angezogen mit Kopftuch.

Zu kräftig?

Jetzt sorgt ein Bild für Wirbel, dass die Blondine angezogen in der Wüste zeigt. Sie trägt ein rotes Top und weiße Jeans dazu. Auf der Nase hat sie eine lässige Fliegerbrille. Ein hübscher Schnappschuss aus dem Urlaub in Abu Dhabi, könnte man meinen. Und doch ist da ein Detail, das manchen so gar nicht passt... Ihre weiße Hose! Darin, so meinen ein paar User, sehen ihre Beine zu kräftig aus... Es wird über ihre Figur geätzt: "Bisschen pummelig...", "es gibt auch genug studien, dass mollige Frauen für mehr männer sexier sind als schlanke", "die weisen Hosen sorgen für mehr Kurven. daher tragen sehr viele schwarz." Aber Cathys Fans sind treu, die meisten Kommentare sind wohlwollend, vielen gefällt das Bild sehr gut.