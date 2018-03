Cathy Lugner: Fans sauer wegen dieses Fotos

Normalerweise zeigt sich Cathy Lugner, die Ex von Society-Baumeister Richard Lugner, auf Instagram freizügig und begeistert so ihre Follower. Mit einem neuen Posting hat sie sich aber in die Nesseln gesetzt. Das liegt aber nicht daran, dass Cathy ausnahmsweise mal etwas anhat, sondern eher an der Wahl ihrer Kleidung.

Die sexy Blondine postete ein Foto, dass sie mit ihren Hunden beim Gassi-Gehen zeigt. Während sich einige (vermutlich männliche) Fans über ihren knackigen Hintern freuen, ärgern sich andere über ihre Jacke. Denn Cathy trägt eine auffällige Pelz-Jacke. Ein Fakt, der ihren Fans sauer aufstößt - zumal sie auf den Hashtag "Kunstpelz" verzichtet hat. "Null Gramm Hirn" schreibt eine wütende Userin.

Cathy selbst hat sich zu dem Shitstorm noch nicht geäußert.