Cathy Lugner: Sexy Flirt mit zwei Kerlen

Im April wurde es auf Malle gedreht, jetzt dürfen wir es endlich begutachten: Das Ballermann-Musikvideo zum Song "Du bist vorne gut gebaut" in dem Cathy Lugner die Hauptrolle spielt.

Einfacher Text

Das Lied von Jack Gelee ist dem Hit der Prinzen "Alles nur geklaut" von der Melodie nachempfunden, der Text ist Ballermann-tauglich umgebaut. Es geht darum dass der Sänger eine fesche Blondine sieht und bei ihr landen will. Als diese aber mit einem anderen Mann nach Hause geht, schnappt er sich eine hässlichere.

Flirts und Brüste

Einfacher Text, eine nackte Frau und Schenkelklopferschmäh sind hier die Zutaten. Cathy Lugner spielt das Objekt der Begierde im Video, sie hat zwar keinen Text, aber Busen und aufgespritzte Lippen in Großaufnahme machen das wett. In einer Szene flirtet sie mit Ex-Schauspieler und Sänger Willi Herren, in einer Traumsequenz mit dem Protagonisten am Strand. Ob Gelees Song DER Sommerhit des Jahres wird? Wir dürfen gespannt sein...