Cathy Lugner: Sexy Shooting im ...

Ein leicht geöffneter Schmollmund, dazu ein verführerischer Schlafzimmerblick und als Oberteil ein bordeauxfarbiger Spitzenbody, der pushed, was ohnehin schon oben steht...

Im Stiegenhaus

Nacktmodel Cathy Lugner zeigt sich mal wieder in einer äußerst verführerischen Pose auf Instagram. Lässig lehnt sie sich an eine weiße Wand, hinter ihr sieht man einen Aufzug. Hoppale, ist das etwa das Stiegenhaus vor ihrer Wohnung? Und ist das nicht viel zu sexy für einen so offenen Ort?

Angezogener

Egal, den Fans gefällt, was sie sehen. Likes gibt es für das Outfit und die Pose. Cathy setzt hier auf mehr ist mehr. Mehr Stoff, mehr Angezogenheit für ein Plus an Sexyness. We like!