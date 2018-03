Cathy Lugner angelt sich großen Job

Cathy Lugne spannt uns einmal mehr auf die Folter. Auf Instagram hat sie ein Foto veröffentlicht, das sie "ready to take off" am Düsseldorfer Flughafen zeigt.

Dokusoap

Es soll ab nach München gehen, für die Blondine. An den Hashtags können wir ablesen, dass ihr ein Treffen für eine Dokusoap bevorsteht, sie schreibt: "Freue mich auf mein nächstes großes TV-Project." Und: "Daumen sind gedrückt." Worum es sich bei diesem Job genau handelt, bleibt bislang Spekulation. Doch mit der Ex-Frau von Richard Lugner wird dieses TV-Format garantiert nicht langweilig. Wir erinnern uns zum Beispiel an ihren Auftritt bei "Naked Attraction."