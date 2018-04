Cathy Lugner im Lolita-Look

Cathy Lugner weiß, wie sie ihre Fans in den sozialen Netzwerken verzücken kann.

Lolita-Look

Die Blondine postet auf Instagram gerne freizügige Fotos von sich. Jetzt hat sie eine Bilderserie online gestellt, in der sie an Kindfrau "Lolita" erinnert. Das 1955 von Vladimir Nabokov erschienene Werk sorgte damals für einen handfesten Skandal. Immerhin dreht sich das vielschichtige Buch auch um pädophile Liebesbeziehung zwischen einem älteren Mann und einer 12-jährigen. 1962 wurde der Film von Regie-Legende Stanley Kubrick verfilmt und die eine Szene, in der Lolita über ihren Sonnenbrillenrand schaut, zum Kult.

Gegen Hater

Heutzutage haben wir freilich schon alles gesehen und so widmen wir uns Cathy's Text neben ihrem Bild: "Can't see haters when I've got my love glasses on." Ui, da dürften einigen ihre Bilder nicht gar so gut gefallen...

Lolita 1962

Lugner 2018