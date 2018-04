Cathy Lugner trägt jetzt Kopftuch

Cathy Lugner und eine Verhüllung von Kopf bis Fuß? Das passt so gar nicht zusammen. Die Blondine ist normalerweise für ihre nackten Ablichtungen auf Instagram oder im Playboy bekannt.

Geteilte Meinungen

Erst vor Kurzem sorgte sie mit diesem Popo-Bild für Aufsehen. Doch nun trägt sie ein Kopftuch und schwarze Überkleidung. Der Grund ist ein Besuch in einer Moschee. In dem Gotteshaus gebietet der Respekt, nicht zu nackt und mit bedecktem Kopf zu erscheinen. Die Kommentare unter dem Instagram-Post sind geteilt, manche Follower finden es schön: "Man muss nicht immer offenherzig gekleidet sein, um schön zu sein, so wie jetzt auf dem Bild. Top" Andere sind irritiert: "Irgendwie passt das Bild nicht ganz mit Naked Attraction zusammen." Cathy urlaubt derzeit in Abu Dhabi.