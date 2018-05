Cathy als Ballermann-Prinzessin

Bikini

Leicht bekleidet, in lasziver Pose – so kennt man Playmate Cathy Lugner (28) bereits. Im Musikvideo zum Ballermann-Sommerhit Sie ist vorne gut gebaut zeigt des Baumeisters Ex noch einmal ihre Vorzüge. Im knappen Bikini läuft sie in Baywatch-Manier über den Strand, rekelt sich am Boden und lässt sich an der Bar von fremden Männern auf Drinks einladen. Diese Video-Besetzung dürfte Sänger Jack Gelee mehr Klicks denn je einbringen. Auf YouTube ist das schrille Video erst seit vorgestern online und wurde in kürzester Zeit 9.000 Mal angeschaut. Wer weiß, vielleicht folgt ja bald ein gemeinsamer Auftritt am Ballermann.