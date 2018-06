Conchita & Co. rocken heute "Best of Austria"

Premiere. Es war der 21. Juni 1958, als die Wiener Stadthalle feierlich eröffnet wurde. Und wie schon am ersten Tag wird auch heute ein großes Orchester erklingen. Christian Kolonovits und sein 70-köpfiges Symphonieorchester werden bei der Best of Austria meets Classic-Gala die Crème de la Crème des Austropop begleiten.

Legenden. Mit dabei sind unter anderem die Austropop-Wegbereiterinnen Marianne Mendt und Stefanie Werger, Kult-Band Opus, EAV-Frontman Klaus Eberhartinger sowie die legendäre „Nr. 1 vom Wienerwald“, Wolfgang Ambros.

Gemeinsam mit dem Legenden geben sich auch die aktuellen Stars der heimischen Musikszene ein Stelldichein. Allen voran wird Superstar Conchita mit Walk On des großen Sängers Udo Jürgens gedenken. Die Kult-Duos Seiler und Speer sowie Pizzera & Jaus sind ebenso dabei wie die Austro-Rocker Wanda. „Es wird ein tolles Programm und ich würde selber hingehen, wenn ich nicht dabei wäre“, freut sich Marco Wanda im ÖSTERREICH-Talk.

Weitere Programm-Highlights: Ein Falco-Medley soll den Superstar würdigen, und auch Georg Danzers wird von Marianne Mendt posthum gedacht.