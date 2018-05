Conchita: "Ich muss mich immer beweisen"

Druck. „Ich fühle mich, als müsste ich mich jedes Mal wieder beweisen, weil ich eine Drag-Künstlerin bin. Die Leute dachten immer, das mit der bärtigen Frau sei nur ein Scherz. Ich möchte aber klarstellen, dass das alles kein Witz ist“, sagt Conchita Wurst (29) im Talk mit BBC Radio 2. Die Sängerin hatte in ihrer Jugend immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen und vor Kurzem wurde sie sogar von einem Ex-Freund erpresst und so zu ihrem HIV-­Outing gezwungen. „Es ist die Geschichte meines ­Lebens“, sagt sie „und es ist die Geschichte so vieler Menschen aus der LGBTIQ-Community.“

Ehe. Auf die gleichgeschlechtliche Ehe angesprochen, sagt sie: „Ich habe gemischte Gefühle. Ich freue mich, dass es ­offiziell ist, aber es sollte schon lange normal sein.“