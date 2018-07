Conchita auf neuer Aids-Mission

Prinz Harry, Ex-US-Präsident Bill Clinton, Prinzessin Mabel, Schauspiel-Queen Charlize Theron und unsere Conchita. Ebenso illustre wie hochkarätige Sprecher bei der Aids-2018-Konferenz in Amsterdam, die gestern ­eröffnet wurde und bis Freitag (27. Juli) läuft.

Eröffnungs-Rede

Conchita jettete dafür direkt von ihrem umjubelten Auftritt bei der Isle of Wight Pride (ÖSTERREICH berichtete) nach Holland und sollte gestern Abend unter dem Motto „Wie man mit Stigmata und Diskriminierung umgeht“ auch gleich die Eröffnungs-Rede halten (nach Redaktionsschluss). Ihr erster großer internationaler Auftritt nach dem mutigen Outing: Im April wurde sie ja von einem Ex-Freund zu einem emotionalen Instagram-Posting gezwungen. „Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv“, schrieb sie da.

Auszeichnung

Über das Leben mit dem Virus und die vielen positiven Reaktionen will Conchita heute ab 12 Uhr auch in einer Podiums-Diskussion mit Charlize Theron sprechen. Im Anschluss soll sie den Me and My Healthcare Provider-Award erhalten.