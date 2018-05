Conchita lüftet ein Life-Ball-Geheimnis

In drei Tagen wird am Wiener Rathausplatz wieder das Lebensfest gefeiert. Zum 25. Mal geht der Life Ball über die Bühne. Mit einer Hommage an "Sound of Music" haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner angekündigt. Bereits am Donnerstag kommt Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegenzunehmen.

Celebration Concert

Am Vorabend des Festes werden bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim "Life+ Celebration Concert" auftreten. Mit dabei sind heuer etwa der Tenor Jonas Kaufmann und der Bass Rene Pape. Im Mittelpunkt des Abends wird das Thema "Heimat" stehen. Am Samstag steht bei der Eröffnung die Geschichte der Familie Trapp, die in Salzburg lebte, jedoch im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete, im Mittelpunkt. Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp werden am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten.

Conchita als Fräulein Maria

Auf Instagram zeigte Conchita bereits ihr Outfit als Fräulein Maria. In einem ausladenden, schulterfreien Kleid mit Längsstreifen posiert sie vor der österreichischen Flagge. Passend zu Fräulein Maria trägt sie eine blonde Perücke. Ihr Bart wurde auch blond gefärbt. Besonderes Highlight: Anstatt zu konventionellem Schuhwerk, griff Conchita zu grauen Chucks.

Dem Anlass entsprechend präsentieren dann 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten. Die Einnahmen des Balls kommen der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.