Countdown zur Miss-Austria-Wahl

20 Damen aus ganz Österreich haben zurzeit nur ein Ziel. Sie alle wollen die neue Miss Austria werden. Alle Bundesländer-Siegerinnen und ihre Vize-Missen sowie die beiden Online-­Missen werden am 1. September im Design Center Linz ihr Bestes geben. Dabei wird es erstmals keinen „Bikini-Durchgang“ geben. Wegen eines Sex-Skandals in den USA wurde bei der Miss- America-Wahl auf den ­Bikini verzichtet. Ein Beispiel, dem auch Österreichs neuer Missen-­Macher Jörg Rigger folgen wird. „Als ich den Job übernommen habe, habe ich gesagt, dass der Bikinidurchgang nicht mehr ­nötig ist. Es erfordert auch so genügend Mut, mitzumachen“, so Rigger.

Favoriten-Rolle. Wer das Zeug dazu hat, Österreich bei der Wahl zur Miss World zu vertreten kristallisierte sich schon beim oe24.at-Online Voting heraus. Den Fans hatte es vor allem die Miss Tirol Theresa Ruetz angetan.

Bis zum 1. September, wenn Sasa Schwarzjirg und Andi Moravec die Miss Austria-Wahl moderieren, können Sie auf oe24.at weiterhin Ihre Favoritinnen wählen.