Oe24TV goes "Dancer Against Cancer"-Ball: Anchorwoman Nadine Friedrich war letztes Jahr schon dabei, tanzte damals einen Jive im heißen Cowgirl-Kostüm. Für Moderatorin Bianca Speck ist es heuer die erste Teilnahme, sie stellt sich jedoch gerne in den Dienst der guten Sache. Eines haben die zwei aufgeweckten Ladies von oe24TV bei den Proben auf jeden Fall gemeinsam: Eine Menge Spaß.

Gemeinsam mit dem Haubenkoch Robert Letz schwingen sie zu einem der größten Hits aus dem Musical Grease das Tanzbein. „Robert ist unser John Travolta. Und der Arme muss schon einiges über sich ergehen lassen, immerhin gibt es auch Hebefiguren und das geht auf die Muckis mit der Zeit“ lachen die beiden Moderatorinnen. Viel mehr wollen sie noch nicht verraten, außer: „Man darf sich auf spannende Kostüme freuen.“

Das Telefonvoting ist ab sofort geöffnet. Unter der Telefonnummer 0901-071010-01 können Sie für Nadine Friedrich, Bianca Speck und Robert Letz anrufen. Der Reinerlös des Votings kommt dem DAC Projekt zugute.

Der von Tanzprofi Yvonne Rueff ins Leben gerufene Charity-Ball findet heuer bereits zum zwölften Mal statt und leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Krebshilfe. Die Gäste erwartet ein unvergesslicher Abend unter dem Motto „Saving Hands – Deine Hände helfen“ mit einer fulminanten Eröffnung, dem Prominententanzturnier unter den gestrengen Augen der Prominentenjury, 7 Tanzflächen mit Liveorchester, Big Bands, Djs, Disco, Salsa Lounge und als Höhepunkt die Überreichung des MyAid Awardby Terra Nigra an einen internationalen Stargast.

