Sommerzeit ist Badezeit. Doch für viele Frauen ist die Vorstellung, leicht bekleidet am Strand oder Pool zu liegen, ein Graus. Nämlich, wenn die Zufriedenheit mit dem Körper nicht gegeben ist. Oft wird dann eine Diät gemacht, gehungert, abgenommen um schließlich bei normalem Essverhalten wieder zuzunehmen. Ein Teufelskreis entsteht.

Kampf den Kilos

Dieser fiesen Ess-Falle, die viele von uns kennen, hat sich Beate Rothmund, diplomierte Ernährungspädagogin, angenommen. Sie geht in ihrem Buch: „Das Phänomen der Schlanken" einem Essverhalten auf den Grund, das nachhaltig wirkt. In fünf gut nachvollziehbaren Schritten erklärt sie, was die größten Fallen sind, die uns schlecht essen lassen, auf was wir verzichten sollen und wie wir mit Genuss „schlank" essen können. Inspiration für dieses Buch war die verzweifelte Frage einer unzufriedenen Freundin an die Autorin vor vielen Jahren: „Was machst du anders? Du isst mit Genuss, ohne Diät und bist schlank. Ich quäle mich hingegen seit Jahren von Diät zu Diät." Rothmund überlegte, recherchierte und entwickelte schließlich ihr Ernährungskonzept. Sie werden lernen bei Stress, aus Langeweile oder aus Gewohnheit nicht mehr sofort zum Essen zu greifen.

Gewinnspiel

Langfristig

Auf Instagram gibt die Autorin tolle, einfach Tipps für eine nachhaltig gesündere Ernährung.