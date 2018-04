Ehe-Aus bei Swarovski

Sie waren das Musterbeispiel für eine funktionierende Patchwork-Familie: Alexandra Swarovski (43) und Michael Heinritzi (65). Seit 2005 sind die Unternehmerin und der McDonald’s-König ein Herz und eine Seele. Swarovski brachte ihre Töchter Victoria (24) und Paulina (19) mit in die Ehe, Heinritzi seine Tochter ­Maria-Klara (35). Ihre Liebe krönte die Geburt ihrer gemeinsamen heute 13-jährigen Tochter Laetitia. Gemeinsam führte die Familie ein Jetset-Leben, dessen Mittelpunkt aber immer in Kitzbühel war. Bis jetzt.

© Getty Images

Ehe-Aus ist Thema Nummer eins in Kitzbühel

Aus dem Umfeld der Familie in Kitzbühel erfuhr ÖSTERREICH, dass sich Swarovski und Heinritzi getrennt haben sollen. Schon seit einigen Wochen soll das Liebes-Aus besiegelt sein und die Scheidung soll in naher Zukunft über die Bühne gehen. Wer das riesige Chalet in Reith bei Kitzbühel weiterhin bewohnen wird, wird sich zeigen. Auch was das Sorgerecht für die gemeinsame minderjährige Tochter angeht, wird es mit Sicherheit eine angemessene Lösung geben. R. Wastler