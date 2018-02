Erste Songs: Alaba startet Pop-Karriere

„Mir ist schon klar, dass ich nicht der beste Sänger bin und nicht die beste Stimme habe. Aber da kann man ja ein bisschen zaubern!“ Starkicker David Alaba (25) startet jetzt als Rapper durch. In einem Münchener Tonstudio hat der große R&B- und Hip-Hop-Fan seine ersten Songs aufgenommen.

Ausgleich

„Früher hatte ich Klavier-Unterricht. Später habe ich dann noch Gitarre gelernt. Und zu Hause habe ich ein Mischpult, an dem ich gerne herumspiele. Es macht mir einfach riesig Spaß, selbst Musik zu machen und Musik war für mich auch immer ein sehr guter Ausgleich zum Fußball. Da kann ich abschalten und relaxen“, erklärt er seine Intentionen.

Familie

Die Musik wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Papa George war bei der Hit-Band Two In One (Indian Song) und Schwester Rose May („Sie ist viel talentierter als ich“) stürmte mit Hits wie Love Me Right bereits die Charts.

„Nur für mich“

Etwas, das für David Alaba aber nicht geplant ist: „Ich habe im Moment nicht vor, irgendeinen meiner Songs zu veröffentlichen. Ich mache Musik nur für mich, meine Familie, meine Freunde.“

Einer davon ist Bayern-Buddy Franck Ribéry. „Er hört sonst eigentlich fast nur französischen Hip-Hop. Aber meine Lieder mag er.“ Kritischer sieht es Daddy George. „Er sagt, dass ich am Platz besser bin.“